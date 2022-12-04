"Друзья, я хочу, чтобы все оставались спокойными и положительными. Я силен, преисполнен большой надежды, и я придерживаюсь своего лечения, как обычно. Я хочу поблагодарить всю команду медиков и сестер за заботу, которую я получил.

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Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, получаемое от вас со всего мира, заряжает меня энергией. А также смотрите Бразилию на чемпионате мира! Большое спасибо за все", – говорится в публикации на официальной Instagram-странице Пеле.

Также закреплено заключение больницы имени Альберта Эйнштейна, что Король находится в стабильном состоянии. "Пеле хорошо отреагировал на лечение, связанное с респираторной инфекцией, и за последние 24 часа его состояние не ухудшилось", – написано в документе. Напомним, несколько дней назад здоровье 82-летнего Пеле резко ухудшилось, что привело к госпитализации. Бразилец долгое время борется с раком толстой кишки, а химиотерапия уже не дает положительных результатов.

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