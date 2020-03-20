toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Пеле самоизолировался из-за пандемии коронавируса

20 марта 23:57 5 Читати українською
Пеле самоизолировался из-за пандемии коронавируса
Пеле / Фото из открытых источников

Король футбола решил принять все возможные меры, чтобы уберечься от опасной болезни.

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом, сообщает издание Marca.

Пеле выбрал сильного между Роналду и Месси

79-летний король футбола входит в зону риска, поэтому придерживается карантина в своем доме в бразильском городе Сан-Паулу – летальность заболевания в этом возрасте достигает 15%.

Напомним, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Реабилитация прошла не слишком удачно и бразилец впал в депрессию – он не хочет выходить на улицу и показываться на людях, поскольку ходит с палкой. Впоследствии он опубликовал записку, чтобы успокоить своих поклонников: "У меня все хорошо. У меня есть хорошие дни и плохие дни. Но это нормально для людей моего возраста".

Напомним, пандемия COVID-19 охватила весь мир. Бразилия пока что находится вне зоны вспышки – в стране по состоянию на 20 марта зафиксирован лишь один случай заболевания. Однако власти страны уже начали принимать меры для предотвращения распространения вируса – ограничивается дорожное, морское и воздушное сообщение, а население начало самостоятельно изолироваться.

"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз

blog_ava
Роналду во второй раз пострадал от коронавируса
20 марта
731
Теги
Мир коронавирус Бразилия Бразилия Бразилия Пеле
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
41
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук