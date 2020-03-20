Пеле самоизолировался из-за пандемии коронавируса

Король футбола решил принять все возможные меры, чтобы уберечься от опасной болезни.

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом, сообщает издание Marca.

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79-летний король футбола входит в зону риска, поэтому придерживается карантина в своем доме в бразильском городе Сан-Паулу – летальность заболевания в этом возрасте достигает 15%.

Напомним, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Реабилитация прошла не слишком удачно и бразилец впал в депрессию – он не хочет выходить на улицу и показываться на людях, поскольку ходит с палкой. Впоследствии он опубликовал записку, чтобы успокоить своих поклонников: "У меня все хорошо. У меня есть хорошие дни и плохие дни. Но это нормально для людей моего возраста".

Напомним, пандемия COVID-19 охватила весь мир. Бразилия пока что находится вне зоны вспышки – в стране по состоянию на 20 марта зафиксирован лишь один случай заболевания. Однако власти страны уже начали принимать меры для предотвращения распространения вируса – ограничивается дорожное, морское и воздушное сообщение, а население начало самостоятельно изолироваться.

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