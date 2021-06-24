Легендарный бразилец Пеле поздравил Криштиану Роналду с покорением рекорда по количеству голов в составе сборной.

"Поздравляю с очередным рекордом. Болею за тебя", – написал Пеле под праздничным постом Роналду в Instagram.

Али Даеи отреагировал на повторение Роналду своего рекорда по количеству голов в составе сборной

36-летний форвард уже забил 109 мячей в футболке сборной Португалии и сравнялся с мировым рекордом, который принадлежит иранцу Али Даеи. Ни одному футболисту в мире не удавалось забить больше за национальную команду.

Напомним, в розыгрыше Евро-2020 Роналду уже успел осуществить 5 результативных ударов. В 1/8 финала чемпионата Европы Португалия встретится с Бельгией, тогда же Криштиану может превзойти достижения Али Даеи.

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