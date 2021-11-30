Пеле поздравил Месси с получением очередного "Золотого мяча"
30 ноября 10:02 - Читати українською
Легендарный Пеле не смог обойти вниманием победу Лионеля Месси в голосовании "Золотой мяч-2021".
"Лео Месси, поздравляю с еще одним "Золотым мячом". Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое", – написал Пеле в своем Instagram.
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Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо. Приз ему вручил Луис Суарес.
"Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он взял титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
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