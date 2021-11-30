Легендарный Пеле не смог обойти вниманием победу Лионеля Месси в голосовании "Золотой мяч-2021".

"Лео Месси, поздравляю с еще одним "Золотым мячом". Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое", – написал Пеле в своем Instagram.

Месси отреагировал на выигрыш 7-го "Золотого мяча"

Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо. Приз ему вручил Луис Суарес.

"Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он взял титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси