Пеле поздравил Мбаппе с повторением рекорда ЧМ в матче с Аргентиной

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, которому удалось повторить рекорд бразильца на чемпионатах мира.

Форвард французов Мбаппе (19 лет и 6 месяцев) стал первым тинейджером с 1958 года, оформившим дубль в матче чемпионата мира. В финале ЧМ-1958 со Швецией легендарный бразилец Пеле забил два гола в возрасте 17 лет и 8 месяцев, сообщает Opta.

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"Поздравляю, Килиан. Забив дважды в матче чемпионата мира в столь юном возрасте, ты попал в хорошую компанию! Удачи в других матчах турнира. За исключением матча против сборной Бразилии", – написал Пеле в своем Твиттере.