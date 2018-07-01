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Пеле поздравил Мбаппе с повторением рекорда ЧМ в матче с Аргентиной

10:10 78 Читати українською
Пеле поздравил Мбаппе с повторением рекорда ЧМ в матче с Аргентиной
Килиан Мбаппе в матче с Аргентиной

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, которому удалось повторить рекорд бразильца на чемпионатах мира.

Форвард французов Мбаппе (19 лет и 6 месяцев) стал первым тинейджером с 1958 года, оформившим дубль в матче чемпионата мира. В финале ЧМ-1958 со Швецией легендарный бразилец Пеле забил два гола в возрасте 17 лет и 8 месяцев, сообщает Opta.

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"Поздравляю, Килиан. Забив дважды в матче чемпионата мира в столь юном возрасте, ты попал в хорошую компанию! Удачи в других матчах турнира. За исключением матча против сборной Бразилии", – написал Пеле в своем Твиттере.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Франция - Аргентина Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Пеле
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