Король футбола Пеле продолжает борьбу за жизнь с тяжелой болезнью.

Пеле был переведен на паллиативную помощь, поскольку его организм перестал реагировать на химиотерапию, сообщаетDaily Mail.

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Паллиативная помощь назначается пациентам с тяжелыми заболеваниями или при опасности жизни. Иногда такую помощь вводят, когда за человеком ухаживают перед его смертью. Король футбола уже длительное время лечит рак кишки.

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Он брал золотые медали в 1958, 1962 и 1970 годах.

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