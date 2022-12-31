Бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле стал жертвой невнимательности людей, желавших посочувствовать бразильской легенде.

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37-летний форвард выложил в Instagram фотографию, где он празднует Рождество вместе со своей возлюбленной. Среди ответных поздравлений нашлась и куча комментариев вроде "покойся с миром", "мы будем скучать по тебе", "спасибо, Король" и т.д. Некоторые перепутали итальянца с Пеле, который умер 29 декабря в возрасте 82 лет.

Добавим, что Грациано Пелле сейчас находится без клуба. Нападающий наиграл 20 матчей за сборную Италии, но едва ли не главное воспоминание о его карьере – ужасный удар мимо ворот в послематчевой серии пенальти 1/4 финала Евро-2016 против Германии.

Intanto, nel profilo di Pellè... pic.twitter.com/YOIhpcrDVE — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) December 29, 2022

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