Жозе Моуринью в очередной раз ярко доказал, что на сегодня является главной звездой лондонского Тоттенхэма.

Пресс-служба "шпор" опубликовала небанальное видео Особенным в официальном твиттере клуба.

Мастер-класс Кейна и Сона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Лидс

В ходе матча 17-го тура АПЛ против Лидса одна из камер постоянно следила за Моуринью. Португальский специалист подсказывал своим подопечным, пытался завести их, приставал к резервному арбитру, объяснял что-то снятому с игры Уинксу, спокойно реагировал на забитые мячи и многое другое. Всего за почти три с половиной минуты видео Моуринью сумел "прожить" более десятка эмоций.

Напомним, что Тоттенхэм разгромил Лидс (3:0) и поднялся на 4-е место в АПЛ. В активе лондонцев 29 очков и четыре пункта отставания от Ливерпуля, который провел на поединок больше.

МЮ підкрався до Ліверпуля, Арсенал ожив, непереможний Мілан, скромне "святкування" Мессі – огляд новорічного вікенду