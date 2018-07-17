Пекерман является фаворитом на пост наставника сборной Аргентины, – СМИ

Наставник сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман является главным кандидатом на вакантную должность главного тренера Аргентины.

68-летний Хосе Пекерман может возглавить сборную Аргентины. Именно наставник колумбийцев является главным претендентом на эту должность после ухода Хорхе Сампаоли, сообщает Diario Gol.

ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе самый большой хам турнира Отаменди

Контракт Пекермана с федерацией футбола Колумбии истекает в конце августа. Отмечается, что местная федерация заинтересована в продолжении сотрудничества с тренером, который возглавляет национальную команду Колумбии с 2012 года.

Интересно, что Пекерман уже возглавлял сборную Аргентины на ЧМ-2006, но был уволен после вылета от Германии.

Напомним, на чемпионате мира-2018 Аргентина под руководством Сампаоли вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Франции со счетом 3:4. Колумбия прекратила борьбу за Кубок мира на этой же стадии, уступив Англии в серии послематчевых пенальти.

ЧМ-2018: ключевые цифры Мундиаля