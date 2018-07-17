toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Пекерман является фаворитом на пост наставника сборной Аргентины, – СМИ

16 июля 23:33 46 Читати українською
Пекерман является фаворитом на пост наставника сборной Аргентины, – СМИ
Хосе Пекерман / фото из соцсетей

Наставник сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман является главным кандидатом на вакантную должность главного тренера Аргентины.

68-летний Хосе Пекерман может возглавить сборную Аргентины. Именно наставник колумбийцев является главным претендентом на эту должность после ухода Хорхе Сампаоли, сообщает Diario Gol.

ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе самый большой хам турнира Отаменди

Контракт Пекермана с федерацией футбола Колумбии истекает в конце августа. Отмечается, что местная федерация заинтересована в продолжении сотрудничества с тренером, который возглавляет национальную команду Колумбии с 2012 года.

Интересно, что Пекерман уже возглавлял сборную Аргентины на ЧМ-2006, но был уволен после вылета от Германии.

Напомним, на чемпионате мира-2018 Аргентина под руководством Сампаоли вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Франции со счетом 3:4. Колумбия прекратила борьбу за Кубок мира на этой же стадии, уступив Англии в серии послематчевых пенальти.

ЧМ-2018: ключевые цифры Мундиаля

Теги
Трансферы Мир Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман Аргентина Аргентина Колумбия Колумбия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"
    ЧС 2018 — 16 июль749 Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"
18
час
:
17
мин
Скопье
18:55
Рейнджерс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук