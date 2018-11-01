toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Пеев: Разговоры о том, что Боднар гомосексуалист, пошли после того, как он попросил взять на сборы своего друга

15:09 256 Читати українською
Пеев: Разговоры о том, что Боднар гомосексуалист, пошли после того, как он попросил взять на сборы своего друга
Ласло Боднар / соцсети

Экс-хавбек Динамо Георгий Пеев рассказал о своем бывшем одноклубнике Ласло Боднаре.

"Боднар нетрадиционной сексуальной ориентации? Об этом много говорили. Но не думаю, что он "модный". Теперь говорят на тех, кто нетрадиционной ориентации, что он модный. Сегодня очень много таких "модных" стало.

"У Лаки маленький! Это у Ласло Боднара – как змея". Экс-администратор Динамо – о первых легионерах

Но я думаю, что он гетеросексуал. У него был друг из Венгрии, который часто к нему приезжал. Боднар был холостой, поэтому часто привозил его в Украину.

"Был в "Динамо" один гей". Триумф и трагедия Ласло Боднара

А такие разговоры о Боднаре пошли после того, как он попросил взять друга на сбор в Ялту, в то время как все футболисты привозили жен или подруг", – цитирует Пеева Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ласло Боднар Георгий Пеев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
59
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук