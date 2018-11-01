Пеев: Разговоры о том, что Боднар гомосексуалист, пошли после того, как он попросил взять на сборы своего друга

Экс-хавбек Динамо Георгий Пеев рассказал о своем бывшем одноклубнике Ласло Боднаре.

"Боднар нетрадиционной сексуальной ориентации? Об этом много говорили. Но не думаю, что он "модный". Теперь говорят на тех, кто нетрадиционной ориентации, что он модный. Сегодня очень много таких "модных" стало.

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Но я думаю, что он гетеросексуал. У него был друг из Венгрии, который часто к нему приезжал. Боднар был холостой, поэтому часто привозил его в Украину.

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А такие разговоры о Боднаре пошли после того, как он попросил взять друга на сбор в Ялту, в то время как все футболисты привозили жен или подруг", – цитирует Пеева Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.