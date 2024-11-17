В Серию А воспитанника Барселоны привезла Рома, но уже через год Педро перешел в Лацио, за который проводит уже четвертый сезон. В нынешней кампании 37-летний испанец забил 6 голов и отдал два ассиста.

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В интервью для Il Messaggero рассказал о своем положении в Лацио, а также не упустил шанс саркастически высказаться о Роме: "Не хочу пересказывать перипетии, о которых я уже рассказывал (о Роме и Моуринью). Они остались в прошлом. На самом деле они приняли лучшее решение на тот момент, и я благодарен им за то, что они отпустили меня в главную команду столицы – Лацио. Я хотел продолжить карьеру в Серии А, где так много конкуренции, и я был доволен.

Прошлым летом я не думал о прощании, я хотел продолжить карьеру в Лацио и уважать контракт. Я разговаривал с директором и президентом, и, несмотря на то, что они купили много атакующих игроков, они решили оставить меня. И теперь все вместе, молодежь и старшие, мы являемся невероятной голевой машиной. Пока предложения о продлении контракта не было, посмотрим позже. Мы сядем за стол переговоров с Лотито".

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