В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы были проведены матчи группах D и F. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2022/23, 5-й тур

Группа D

Унион Берлин – Брага 1:0

Гол: Кнохе, 68 (с пенальти)

Мальмё – Унион Сент-Жилуаз 0:2

Голы: Теума, 10, Амани, 41

Группа F

Лацио – Митьюлланд 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 36, Педро, 58 – Исаксен, 8

Унион Сент-Жилуаз заранее гарантировал себе евровесну, но вице-чемпион Бельгии хотел поскорее гарантировать себе выход из группы с первого места. Для этого нужно было побеждать Мальмё. "Я не согласен на ничью в этой встрече", – заявил наставник бельгийцев Карел Герартс. И его команда сполна продемонстрировала этот боевой настрой. Уже к перерыву Унион оформил себе комфортное преимущество: мало того, что Тедди Теума и Лазар забили, так они еще и ассистировали друг другу.

Во втором тайме журналисты Sporza, которые вели текстовый онлайн встречи, откровенно скучали: "Счёт 0:3 гораздо ближе, чем 1:2. Вратарь Мальмё может заварить себе чайку".

Благодаря этой победе Унион Сент-Жилуаз досрочно выиграл группу и вышел сразу в 1/8 финала Лиги Европы.

В параллельном матче группы D берлинский Унион сражался с Брагой за вторую путёвку в плей-офф, которая даёт право сыграть в 1/16 финала турнира.

Ставка были слишком высоки, поэтому матч в Берлине получился осторожным и не очень зрелищным. Журналисты Kicker в своём текстовом онлайне отмечали, что обе команды больше стремились сохранить свои ворота на замке, нежели создать что-то интересное в атаке: "Унион и Брага лишены воображения на чужой половине поля".

Всё решил эпизод, случившийся на 64-й минуте. После прострела Хаберера мяч срикошетил от живота Фабиано ему в руку, и главный судья после просмотра видеоповтора решил назначить пенальти в пользу хозяев. Вратарь Браги Матеус угадал угол, в который Робин Кнохе наносил удар, но отразить мяч после такой "пушки" не сумел.

Команда Урса Фишера взяла реванш у Браги за поражение в Португалии со счётом 0:1 и обошла их в турнирной таблице.

В группе F Лацио пытался взять реванш у Митьюлланда за разгромное поражение на выезде со счётом 1:5. Но римская встреча началась для команды Маурицио Сарри так, словно хернингский кошмар продолжился: датчане забили уже на восьмой минуте благодаря ошибке Марио Хила. Испанский защитник ошибся при поперечной передаче на своей половине поля, и гости совершили перехват. Правда, у экс-полузащитника Шахтера Маркоса Антонио была возможность исправить ситуацию, но и он тоже сыграл в этом эпизоде не лучшим образом. От ног бразильца мяч отскочил к Исаксену, который со средней дистанции отправил его в стеку ворот хозяев.

Следует отметить, что Антонио нечасто получает возможность проявить себя, и вот наконец-то Сарри доверил бразильцу место в стартовом составе. Увы, Маркос сыграл в отдельно взятом эпизоде не очень хорошо.

К чести римлян после пропущенного мяча они взяли ситуацию под свой контроль: сравняли счёт (Милинкович-Савич пробил не на силу, а на технику в переполненной защитниками датчан чужой штрафной) и продолжили создавать момент за моментом. В конце первого тайма Святченко после удара Башича выбил мяч почти с линии пустых ворот, а в начале второго тайма защитник Митьюлланда с украинскими корнями едва не записал на свой счёт автогол: после удара Дзакканьи и последующего рикошета мяч угодил в перекладину гостевых ворот.

"Орлы" сумели воплотить свое преимущество только с выходом Педро на замену. Испанец забил спустя три минуты после своего появления на поле и принёс своей команде только вторую победу в групповом этапе ЛЕ. Похоже, этого будет достаточно для выхода из группы. Но с первого ли места? Это вопрос для завершального шестого тура.