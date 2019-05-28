Педро ожидает открытый футбол в финале Лиги Европы

Полузащитник Педро поделился мыслями относительно предстоящего противостояния Челси и Арсенала.

Игрок верит, что команды смогут показать настоящее шоу в финальном матче.

"Финалы запоминаются лучше всего. Помню очень хорошие финалы. Например, Ливерпуль против Милана или Барселона – Арсенал, который вышел сверхэмоциональным для болельщиков Барсы.

Канте не поможет Челси в финале Лиги Европы из-за травмы

Мы прекрасно играли в этой Лиге Европы. Очень здорово сработала стратегия Сарри – играть в атакующий футбол и использовать высокий прессинг. Мы создаем много голевых моментов, в чужой штрафной площади всегда хватает футболистов Челси.

Челси – Арсенал: прогноз на финал Лиги Европы 2018/19

Матч против Арсенала получится открытым и зрелищным. Эта команда тоже любит и умеет играть в футбол. Арсенал начинает обороняться еще на чужой половине поля, как и мы. Вот поэтому мне и кажется, что финал должен выйти на славу", – цитирует Педро официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.