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Педро ожидает открытый футбол в финале Лиги Европы

06:00 22 Читати українською
Педро ожидает открытый футбол в финале Лиги Европы
Педро / Reuters

Полузащитник Педро поделился мыслями относительно предстоящего противостояния Челси и Арсенала.

Игрок верит, что команды смогут показать настоящее шоу в финальном матче.

"Финалы запоминаются лучше всего. Помню очень хорошие финалы. Например, Ливерпуль против Милана или Барселона – Арсенал, который вышел сверхэмоциональным для болельщиков Барсы.

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Мы прекрасно играли в этой Лиге Европы. Очень здорово сработала стратегия Сарри – играть в атакующий футбол и использовать высокий прессинг. Мы создаем много голевых моментов, в чужой штрафной площади всегда хватает футболистов Челси.

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Матч против Арсенала получится открытым и зрелищным. Эта команда тоже любит и умеет играть в футбол. Арсенал начинает обороняться еще на чужой половине поля, как и мы. Вот поэтому мне и кажется, что финал должен выйти на славу", – цитирует Педро официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

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