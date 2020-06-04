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Педро определился с будущим клубом – испанец покинет Челси

09:33 54 Читати українською
Педро определился с будущим клубом – испанец покинет Челси
Виллиан и Педро Родригес / Фото ФК Челси

Форвард Челси Педро Родригес решил попробовать свои силы в чемпионате Италии.

Педро Родригес в следующем сезоне стремится защищать цвета Ромы, сообщает Mundo Deportivo.

Рома может заманить Педро солидной зарплатой

Контракт 32-летнего испанца с Челси завершается летом, поэтому "волки" смогут подписать нападающего в статусе свободного агента. Напомним, Родригес присоединился к лондонскому клубу в 2015-м, перейдя из Барселоны за 27 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Педро провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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