Педро официально стал игроком Ромы

Воспитанник Барселоны присоединился к команде Фонсеки на правах свободного агента и подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт Ромы.

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"Я рад быть здесь, в Риме. Я взволнован этим новым вызовом и буду бороться за наши цели в ближайшие сезоны. Спасибо болельщикам за полученное приветствие. Я надеюсь сделать их счастливыми", – поделился Педро в комментарии пресс-службе "волков".

Напомним, испанец последние 5 сезонов провел в Челси. В последнем сезоне в составе лондонцев Педро провел 23 матча, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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