Педро: Нас ждет еще 90 минут в Киеве, будет трудно

Полузащитник Челси Педро Родригес поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против Динамо.

"Это невероятные ощущения. Я очень счастлив за команду и за такую ​​важную победу в этом турнире.

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Я рад, что смог забить, но огорчен, что упустил много возможностей. У нас еще будет 90 минут в Киеве. Будет трудно, поскольку противостояние еще не завершено. Но сегодняшний вечер получился удачным для нас.

Третья победа Челси подряд? Мы хотим сохранить эти ощущения и эту уверенность. Это хорошо для игроков, команды и болельщиков. Отныне каждая игра – это финал", – цитирует Педро ВВС.

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