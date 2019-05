Педро – первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи

Вингер Челси Педро Родригес собрал у себя рекордную коллекцию различных международных трофеев.

Педро в составе лондонского Челси одержал победу в финальном матче Лиги Европы против Арсенала и поднял над головой второй по престижности клубный трофей Европы.

Челси – Арсенал: Педро установил уникальное достижение в финале Лиги Европы

Именно этого титула не хватало Педро для полной коллекции всех главных международных трофеев. Теперь испанец стал первым в истории футбола игроком, который завоевал 6 различных международных трофеев.

В активе 31-летнего вингера титулы Лиги Европы и Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трофеи чемпионата Европы и чемпионата мира.

Champions League

Europa League

Premier League

World Cup

European Championship



Pedro becomes the first to win them all



He's also won:



Spanish Super Cup

UEFA Supercup

La Liga

Spanish Cup

Club World Cup

FA Cup pic.twitter.com/oCS0LcC8kf