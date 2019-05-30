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Педро – первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи

11:15 11 Читати українською
Педро – первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи
Педро / УЕФА

Вингер Челси Педро Родригес собрал у себя рекордную коллекцию различных международных трофеев.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Педро в составе лондонского Челси одержал победу в финальном матче Лиги Европы против Арсенала и поднял над головой второй по престижности клубный трофей Европы.

Челси – Арсенал: Педро установил уникальное достижение в финале Лиги Европы

Именно этого титула не хватало Педро для полной коллекции всех главных международных трофеев. Теперь испанец стал первым в истории футбола игроком, который завоевал 6 различных международных трофеев.

В активе 31-летнего вингера титулы Лиги Европы и Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трофеи чемпионата Европы и чемпионата мира.

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Лига Европы Челси Челси Челси - Арсенал Педро Родригес Педро Родригес
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