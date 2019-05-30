Педро – первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи

Вингер Челси Педро Родригес собрал у себя рекордную коллекцию различных международных трофеев.

Педро в составе лондонского Челси одержал победу в финальном матче Лиги Европы против Арсенала и поднял над головой второй по престижности клубный трофей Европы.

Челси – Арсенал: Педро установил уникальное достижение в финале Лиги Европы

Именно этого титула не хватало Педро для полной коллекции всех главных международных трофеев. Теперь испанец стал первым в истории футбола игроком, который завоевал 6 различных международных трофеев.

В активе 31-летнего вингера титулы Лиги Европы и Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трофеи чемпионата Европы и чемпионата мира.

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