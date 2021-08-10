Педриньо травмировался в поединке с Генком – вторая подряд потеря Шахтера в Лиге чемпионов
22:04 - Читати українською
Двухматчевое противостояние с бельгийцами в 3-м раунде квалификации ЛЧ будет имет горький привкус для Роберто Де Дзерби.
завершено
27’ Лассина Траоре
76’ Маркос Антонио
Сіріль Дессерс 90’
27’ Лассина Траоре
76’ Маркос Антонио
90’ Сіріль Дессерс
Педриньо получил повреждение в первом тайме ответного матча против Генка, характер травмы пока неизвестен. Уже на 37 минуте бразильца заменил Георгий Судаков.
Стоит отметить, что это уже вторая подряд потеря Шахтера в Лиге чемпионов. В первом поединке в Бельгии травмировался Манор Соломон, он не поможет команде ближайшие две недели.
К слову, для Педриньо нынешняя встреча была уже пятой в футболке Шахтера. В его активе пока один забитый мяч и результативная передача.
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