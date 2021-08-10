Двухматчевое противостояние с бельгийцами в 3-м раунде квалификации ЛЧ будет имет горький привкус для Роберто Де Дзерби.

Педриньо получил повреждение в первом тайме ответного матча против Генка, характер травмы пока неизвестен. Уже на 37 минуте бразильца заменил Георгий Судаков.

Шахтер – Генк – видео гола

Стоит отметить, что это уже вторая подряд потеря Шахтера в Лиге чемпионов. В первом поединке в Бельгии травмировался Манор Соломон, он не поможет команде ближайшие две недели.

К слову, для Педриньо нынешняя встреча была уже пятой в футболке Шахтера. В его активе пока один забитый мяч и результативная передача.

Шахтер – Александрия: первое поражение Де Дзерби в УПЛ, продолжение неудачной серии перед ЛЧ, дебютный гол чемпиона мира