"Понятно, что в Шахтере топовые игроки, большая конкуренция, но тебе нужно развивать свой личный футбол, думая о коллективных действиях. Думаю, главный тренер сделает свой выбор, а я в свою очередь буду усердно работать для того, чтобы быть одним из его выборов.

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Я думаю, что поиграть за главную сборную Бразилии – это мечта любого бразильского игрока. Я уже играл в олимпийской сборной, U-23, но мечта – это стать настоящей частью взрослой, национальной сборной Бразилии", – заявил Педриньо в эфире ShakhtarTV.

Напомним, 23-летний бразилец присоединился к "горнякам" этим летом. Бенфика получила за хавбека 18 млн евро. На родине Педриньо защищал цвета Коринтианса, а когда ему было 15 лет, находился в системе Витории.

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