Полузащитник Шахтера Педриньо в ближайшее время станет еще одним легионером, покинувшим донецкий клуб.

Хавбек уже прибыл в расположение Атлетико Минейру, где прошел медицинское обследование, сообщает UOL.

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Отмечается, что Педриньо переберется в новый клуб на правах аренды, а если речь идёт о выкупе игрока, то у Атлетико Минейру будет приоритет.

Напомним, бразилец лишь год назад перешел в Шахтер, но не успел провести хотя бы один полноценный сезон в Украине из-за нападения российской армии. Дончане заплатили Бенфике за Педриньо 18 миллионов евро.

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