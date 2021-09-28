"Мы показали очень достойную игру, могли победить. Не хватило грамотных последних действий – последнего паса, последнего удара. Будем стараться добавлять. Моменты действительно были, но мы их не реализовали.

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Чувствую себя комфортно на позиции форварда. Мы на тренировках это отрабатываем. Важно быть универсальным. Постепенно привыкаю. Где Мистер скажет – там и буду играть.

Подготовка к матчам меняется каждый день. Постоянно чему-то учимся у Мистера, он передает нам свои идеи. Поэтому мы чувствуем себя прекрасно. Да, мы сегодня не смогли одержать важную победу, но в любом случае показали достойный футбол. Будем двигаться вперед и настраиваться только на лучшее", – сказал Педриньо.

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