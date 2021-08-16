Педриньо признался, чем больше всего его пугает Украина
06:30 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Педриньо рассказал, как прошел его первый месяц адаптации в Украине.
Опыт 23-летнего бразильца ранее ограничивался родиной и культурно близкой Португалией.
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"Нет никаких сомнений, что в Украине меня удивит холод. Нужно будет хорошо адаптироваться к этому, но классно, что я приехал сейчас. Пока еще жарко и легче, но я думаю, когда наступит зима, то уже придется быть готовым и преодолеть этот страх – выходить на улицу", – сказал Педриньо в эфире ShakhtarTV.
Напомним, бразилец перебрался в Шахтер этим летом. "Горняки" заплатили Бенфике 18 млн евро.
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