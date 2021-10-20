Полузащитник "горняков" Педриньо признался, почему его команде не удалось достойно противостоять "сливочным" в матче Лиги чемпионов (0:5).

"Не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это осложнило и приостановило нашу игру.

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После второго гола мы немного опустили руки, почувствовали, что команда "поплыла". В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много", – сказал Педриньо в программе "Бомбардир".

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал в Киеве разбил Шахтер со счетом 5:0 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы группы D, набрав 6 очков. "Горняки" с 1 баллом идут последними.

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