"Относительно прозвища... Моего отца зовут Педро, поэтому мы часто шутили. В португальском языке, когда речь идет о чем-то большом, добавляется окончание -ао, и он был Педрао, а я – Педриньо. Так с детства и привязалась.

Шахтер презентовал звездных новичков команды

Когда я получил предложение от Шахтера, поговорил с Жадсоном. Также отправлял сообщение Майкону. Ребята передали мне наилучшую информацию о Шахтере, я обрадовался, что те, кто играет тут или в прошлом прошел через клуб, дали такие отзывы, успокоился и понял, что буду здесь очень успешнымм.

В Шахтере очень хороший коллектив, все помогают тем или иным образом. Честно скажу, что не только бразильцы, но и украинцы приняли нас наилучшим образом и помогают в адаптации. Чувствуем себя абсолютно спокойно и уверенно, потому что знаем, что в любой момент можем попросить помощи, и ребята откликнутся.

Как и каждый футболист, я хочу побеждать, получать титулы. С другой стороны, мы не хотим одерживать победы любым способом, а хотим играть красиво, чтобы болельщики были полностью удовлетворены футболом.

Знаю, что журналисты окрестили меня "вторым Неймаром". Конечно же, мы все знаем, кто такой Неймар и что он может. Он вдохновляет всех нас, но, честно говоря, я не хочу быть "вторым Неймаром". Хочу оставить свое имя в истории. Постараюсь показать что-то экстраординарное, получить много побед и титулов, чтобы стать первым Педриньо", – цитирует игрока официальный сайт Шахтера.

Напомним, 23-летний хавбек перешел в Шахтер из Бенфики за 18 млн евро, став вторым самым дорогим приобретением "горняков" за всю историю. Соглашение Педриньо с дончанами рассчитано на пять лет.

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