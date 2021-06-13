Бразильский новичок Педриньо признался, что планирует с "горняками" завоевать не только золотые медали УПЛ.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков Шахтера, что поверили в меня. Уверен, что смогу помочь Шахтеру достичь больших успехов.

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Не только я, но и все партнеры, мы постараемся выиграть все, снова вывести команду на первое место и стать чемпионами. Потому что величие клуба позволяет нам бороться за все титулы", – заявил Педриньо в Instagram Шахтера.

Заметим, 23-летний бразилец стал вторым самым дорогим приобретением "горняков" за всю историю. Шахтер заплатил Бенфике за Педриньо 18 млн евро и подписал с ним контракт на 5 лет.

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