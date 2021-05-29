Педриньо – в Шахтер: "горняки" готовы выложить впечатляющую сумму за бразильского полузащитника Бенфики
Донецкий клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.
Шахтер готовится приобрести полузащитника португальской Бенфики Педриньо, сообщает IG Esportes.
Палкин: В летнее трансферное окно могут быть сюрпризы от Шахтера
"Горняки" интересовались бразильцем еще в 2018 году, когда он выступал за Коринтианс, а в марте 2020-го не смогли убедить его выбрать Украину, а не Португалию. Шахтер может выложить за 23-летнего игрока от 35 до 40 млн евро.
Педриньо выступает на позиции правого полузащитника, но также способен сыграть левого хавбека или оттянутого форварда.
К слову, Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. За сборную Бразилии U-23 Педриньо провел 14 матчей и забил 3 гола.
Шахтар звільнив не всіх винуватців: чому прихід Де Дзербі наближає ще одну гучну відставку