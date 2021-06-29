Педринью поразил техникой на тренировке Шахтера – эффектное видео
15:18 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Педринью похвастался своими навыками после перехода в донецкий клуб.
Бразилец продемонстрировал свои умения по фристайлу, чем порадовал поклонников Шахтера в соцсетях клуба.
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Педринью не только понабивал мяч ногами, но и эффектно удерживал на голове и шее, ни разу не уронив сферу на газон.
Заметим, 23-летний бразилец стал вторым самым дорогим приобретением "горняков" за всю историю. Шахтер заплатил Бенфике за Педринью 18 млн евро и подписал с ним контракт на 5 лет.
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