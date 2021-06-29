Бразилец продемонстрировал свои умения по фристайлу, чем порадовал поклонников Шахтера в соцсетях клуба.

"38 миллионов евро – для нас это приемлемые расходы": Палкин объяснил мощный старт трансферной кампании Шахтера

Педринью не только понабивал мяч ногами, но и эффектно удерживал на голове и шее, ни разу не уронив сферу на газон.

Заметим, 23-летний бразилец стал вторым самым дорогим приобретением "горняков" за всю историю. Шахтер заплатил Бенфике за Педринью 18 млн евро и подписал с ним контракт на 5 лет.

Чому Шахтар ризикує із Педрінью: зачарував Барселону, провалився у Європі, рідко забиває і боїться… силового футболу