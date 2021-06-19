Бразильский новичок "горняков" Педринью признался, с кем из игроков Шахтера был знаком еще до перехода в донецкую команду.

"Тренировки помогают многому научиться. У нас очень профессиональный тренерский штаб, который любит интенсивную работу. Без всяких сомнений, с этими наставниками мы будем успешными.

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С Майконом я раньше играл в Коринтиансе, а с Додо – в юношеской сборной Бразилии. Также очень хорошо знал Дентиньо – общались в интернете. За другими земляками Шахтера я также всегда следил из Бразилии, но Майкон, Додо и Дентиньо – самые близкие. Они здорово помогают, и адаптация проходит быстрее", – цитирует Педринью официальный сайт Шахтера.

Напомним, 23-летний хавбек перешел в Шахтер из Бенфики за 18 млн евро. Его соглашение с "горняками" рассчитано на пять лет.

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