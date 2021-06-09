"Все согласовано, но еще не подписано. Соглашение закрывают только тогда, когда есть подписи. Поэтому пока не могу сказать, что переход закрыт на 100%. У нас не было никаких трудностей.

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Очень благодарен президенту Бенфики, он всегда относился к нам хорошо, очень этично. Предложение есть, теперь мы просто ждем заключения контракта. Не хочу говорить об игровых минутах Педриньо в Бенфике. Возможно, этот трансфер – хорошо для обеих сторон", – цитирует агента Desporato Ao Minuto.

Заметим, Педриньо только прошлым летом перебрался в расположение "орлов" из Коринтианса, воспитанником которого он является. 23-летний полузащитник в сезоне 2020/21 за Бенфику провел 31 матч, в которых отметился голом и 4-мя результативными передачами.

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