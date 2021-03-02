Вингер Барселоны Педри чрезвычайно быстро восстановился от повреждения и готовится к матчу 1/2 финала Кубка Испании против Севильи.

Педри присоединился к тренировке Барселоны после повреждения икроножной мышцы, сообщает Sport.es.

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Игроку понадобилось несколько дней на восстановление, хотя прогнозировалось 2-3 недели простоя. Педри травмировался в матче против Севильи и добрался до клубного автобуса с помощью костылей.

К слову, вингер провел 37 матчей в составе Барселоны в этом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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