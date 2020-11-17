"Я был на просмотре в Реале, но мне сказали, что я не соответствую их уровню. Спасибо тому, кто мне это сказал, ведь теперь я в команде, которую любил всегда. Было странно одевать футболку Мадрида, я всегда носил футболку Барсы.

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Что меня больше всего удивляет в Месси, так это то, что он делает на тренировках. Он похож на Оливера и Бенджи (герои аниме о футболе. – прим.), но в реальной жизни", – цитирует Педри Marca.

Напомним, 17-летний Педри проводит свой дебютный сезон в Барселоне, куда он перебрался из Лас-Пальмаса за 7 млн ​​евро. Юный испанец сыграл за каталонцев 10 матчей, в которых забил 2 гола.

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