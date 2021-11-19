У жемчужины каталонцев обнаружили рецидив травмы левого бедра, сообщает Sport.es.

Хави анонсировал сюрприз в дебютном матче во главе Барсы – сигнал для двух "списанных" и мысли о вылете из ЛЧ

В последний раз Педри выходил на поле еще 29 сентября в матче ЛЧ против Бенфики (0:3). Барселона не стала форсировать возвращение 18-летнего игрока, однако проблема кажется более серьезной, чем ожидалось. "Блаугранас" придется обходиться без хавбека еще как минимум месяц, то есть до конца группового этапа Лиги чемпионов (8 декабря).

Добавим, что в текущем сезоне Педри наиграл скромные 310 минут и не отличился никакими результативными действиями.

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