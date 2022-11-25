"Когда в матче ты касаешься мяча 300 раз, получаешь удовольствие, а если забиваешь, то еще больше. Уже в первые пять минут я понял, что мы отлично играем и что мы победим.

Испания – Коста-Рика – 7:0 – видео голов и обзор матча ЧМ-2022

Игра в сборной имеет нюанс, потому что в Барселоне мы гораздо больше находимся между линиями, где можем забить больше и отдать больше голевых передач, а здесь мы гораздо больше играем в мяч.

Бускетс сказал мне и Гави быть спокойными, он провел нам мини-беседу накануне, когда мы вышли на разминку, чтобы мы были спокойны, не смотрели на все. Эти слова от капитана успокаивают. Он был очень спокоен, на поле было видно, что мы получаем удовольствие.

Не чувствую себя звездой ни здесь, ни в Барсе. В Барсе есть много игроков, которые имеют гораздо большее значение, чем я, а в сборной мы все вместе, и именно это делает команду хорошей. Луис Энрике – эффектный тренер, он знает, что должен делать, и мы верим в него", – цитирует Педри Marca .

Следующим соперником сборной Испании на ЧМ-2022 станет Германия, матч с которой состоится 27 ноября. Завершает "Фурия Роха" выступления на групповом этапе дуэлью с Японией.