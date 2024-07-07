Полузащитник сборной Испании Педри заявил, что принимает извинения Тони Крооса за грубый фол в четвертьфинале Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1).

После официального объявления о завершении карьеры Кроос обратился к Педри и принёс полузащитнику Барселоны извинения за грубый фол против него, из-за которого испанец не сможет продолжить свои выступления на Евро-2024. Это нарушение правил произошло уже на 8-й минуте игры, после чего Педри был заменён, а сам Кроос избежал получения желтой карточки.

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"Извини и выздоравливай скорее, Педри! У меня не было намерения травмировать тебя. Выздоравливай и всего тебе наилучшего, ты отличный игрок", – заявил Кроос.

"Спасибо, Тони, за твоё обращение. Это футбол, в нём такие вещи иногда случаются. Твоя карьера и достижения навсегда останутся вписанными в историю футбола", – отреагировал Педри.

Обследование испанца подтвердило внутреннее боковое растяжение левого колена (2 степень). На восстановление Педри понадобится от четырех до шести недель.

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