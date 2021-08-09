Педри не получил отпуск от Кумана – звездочка Барселоны играет без перерывов 11 месяцев
Рекордсмен планеты по количеству проведенных матчей в сезоне 2020/21 Педри уже на этой неделе возобновит тренировки с испанской Барселоной.
18-летний хавбек в среду должен появиться на базе "блаугранас", сообщает Marca.
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Предыдущий сезон для Педри завершился только на прошлой неделе. Юниор провел всю кампанию в основе Барсы, затем был ведущим исполнителем сборной Испании на Евро-2020, а затем уехал на Олимпийские игры в Токио. Там талант помог пиренейцам дойти до финала соревнований, где они уступили сборной Бразилии.
Отметим, что Педри в сезоне 2020/21 сыграл 52 матча во всех турнирах за "блаугранас" (4 мяча, 6 ассистов). Также он был основным на Евро-2020 (6 матчей) и Олимпиаде (7 матчей).
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