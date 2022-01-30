"Я всегда буду благодарить Лео. Он мне очень помог как на поле, так и лично. Играть с ним было очень легко. Месси лучший в мире не просто так. Нам нужно было привыкнуть к тому, что он больше не здесь. Но, искренне говоря, сейчас я думаю, что у нас отличная команда, в которой много молодежи, у нас есть возможность сделать шаг вперед.

"Он – идеальный пример того, что хочет Барселона", – Хави выделил игрока каталонцев

Для меня как для болельщика клуба работа с Хави – предмет гордости. Раньше я не был лично знаком с Хави, но каждый день вижу, что он как никто другой разбирается в футболе. Очевидно, что под его руководством мы будем учиться и совершенствоваться. Это касается как меня лично, так и команды.

Мы счастливы видеть команду, которую он строит. Я уверен, что мы на верном пути. Барса добьется больших успехов в ближайшие годы. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи", – сказал Педри. Marca.

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