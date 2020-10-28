"Печальное заявление в последний день в клубе о присоединении к слабому, воображаемому соревнованию, которое их погубит. Это подтверждает непонимание им футбольной индустрии. Печальный конец для президента, у которого были успехи и множество ошибок в последнее время", – поделился Тебас в своем твиттере.

Бартомеу анонсировал участие Барселоны в Европейской Суперлиге

Отметим, что после своей отставки Бартомеу заявил, что Барселона приняла предложение присоединиться к Европейской Суперлиге.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которой должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки создания мегатурниру пока остаются неизвестными.

Барселона провалила більшість трансферів Кумана – суперник Динамо позбувається зірок, аби вижити з величезними боргами