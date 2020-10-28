"Печальное заявление о присоединении к воображаемому турниру": Тебас ответил на возможное участие Барселоны в Суперлиге
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление бывшего президента Барселоны Жозепа Бартомеу о возможном участии в Европейской Суперлиге.
"Печальное заявление в последний день в клубе о присоединении к слабому, воображаемому соревнованию, которое их погубит. Это подтверждает непонимание им футбольной индустрии. Печальный конец для президента, у которого были успехи и множество ошибок в последнее время", – поделился Тебас в своем твиттере.
Бартомеу анонсировал участие Барселоны в Европейской Суперлиге
Отметим, что после своей отставки Бартомеу заявил, что Барселона приняла предложение присоединиться к Европейской Суперлиге.
Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которой должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки создания мегатурниру пока остаются неизвестными.
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