Форвард Ювентуса Криштиану Роналду резко отреагировал на очередной положительный тест на коронавирус.

"Чувствую себя хорошо и здоровым. Вперед Ювентус", – подписал фотографию Роналду. Уже в комментариях Криштиану написал: "ПЦР – это хр*нь", но потом удалил дерзкое заявление.

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Отметим, что португалец пропустит сегодняшний матч против Барселоны из-за коронавируса. Отметим, что Роналду трижды сдавал ПЦР-тест накануне поединка.

К слову, Роналду сыграл лишь в 2 матчах текущего сезона за Ювентус, записав в свой актив 3 гола.

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