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Павлов: За минуту в Ворскле можно было заработать больше, чем Марадона, Роналду или Месси

08:30 98 Читати українською
Павлов: За минуту в Ворскле можно было заработать больше, чем Марадона, Роналду или Месси
Николай Павлов / Фото из открытых источников

Титулованный украинский тренер Николай Павлов рассказал о рекордсменах теста Купера в своих прежних командах.

"У меня был футболист Дмитрий Есин, который выжал из себя максимум, потерял сознание, и я его оштрафовали, поскольку он не добежал. Ну как оштрафовал – он просто не получил премию. Это тоже штраф.

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Кто был рекордсменом, кто дал максимум? В Ворскле был Сережа Вовкодав. Он в основном составе играл, но не так стабильно. Он пробежал 3670 метров за 12 минут. В Мариуполе – Дима Мишнёв был лучшим. У него было 3350 метров.

Пять первых у меня в команде получали по 200 долларов плюс, последние пять – по 100 минус. А если рекорд клуба – по 300 долларов. За 4 теста футболист мог заработать 1200 долларов, если бы побил все рекорды. За минуту можно было заработать больше, чем Тайсон, который боксер, чем Марадона, Роналду, Месси", – сказал Павлов в программе Трендец.

Напомним, 65-летний Николай Павлов известен своей работой в Днепре, Динамо, Ильичевце, Ворскле и даже провел несколько матчей у руля сборной Украины.

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