Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов прокомментировал победу Виктора Скрипника, который стал лучшим наставником элитного дивизиона в уходящем году.

"Прежде всего, надо учитывать, что бралась во внимание работа тренеров в период с января по декабрь включительно. После каждого тура путем опроса среди тренеров определяли лучших, что в итоге и помогло объективно остановить свой выбор на самых достойных.

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При выставлении оценок, прежде всего, учитывались номинальный результат команды, преодоление сложностей в управлении подопечными, тренерское мастерство. На мой взгляд, Виктор Скрипник был лучшим в элитном дивизионе, Александр Чижевский – в Первой лиге и Владимир Бондаренко – во Второй. Все победили вполне заслуженно. В частности, Скрипник шесть раз признавался тренером тура. К сожалению, пока через карантин неизвестно, когда состоится церемония награждения лауреатов.

Если говорить о лучших игроках уходящего года, то я бы отдал предпочтение Виктору Цыганкову, Николаю Шапаренко и Виталию Миколенко", – сказал Павлов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Всеукраинское объединение тренеров по футболу определяло лауреатов сезона уже четвертый год подряд.

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