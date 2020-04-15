Павлов вспомнил, какие премиальные получила Ворскла за победу над Шахтером в финале Кубка Украины

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал о системе разделения премиальных между игроками и персоналом команды.

"Определенные премиальные за каждый проход дальше – да, это все было. Тем более, я решил этот вопрос с тогдашним президентом клуба Олегом Бабаевым (был убит в июле 2014 года. – Прим.), и с каждым выходом в следующую стадию размер премиальных увеличивался.

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Везде, где я работал, система была такова. Точные цифры не помню, но начинали где-то с 20-25 тысяч долларов и доходило до 100-150 тысяч. А за Кубок, если не ошибаюсь, было 350 000 долларов. Я расписывал эту сумму на всех – футболисты, массажисты, водители, администраторы. Одним словом, все.

С учетом результатов, перспектив, заслуг в каждом конкретном матче. Я вызвал капитана команды и показывал ему предварительный вариант сведения, интересовался его мнением, чтобы при необходимости быстро все подкорректировать. Потому что, если бы я вызвал для этого по три футболиста, тренеров, еще кого-то, то неделю решали бы. В то же время, не помню случая в своей карьере, чтобы после того, как я все поделил, капитан команды что-то бы изменил. И недовольных на моей памяти не было никогда", – цитирует Павлова footboom.

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Напомним, в мае 2009 года полтавская Ворскла под руководством Николая Павлова выиграла Кубок Украины, в финале обыграв донецкий Шахтер. Единственный гол в той встрече забил Василий Сачко.