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Павлов: В новом чемпионате буду переживать за украинских тренеров

19:50 31 Читати українською
Павлов: В новом чемпионате буду переживать за украинских тренеров
Николай Павлов / соцсети

Украинский специалист Николай Павлов рассказал о своих ожидания от предстоящего нового сезона УПЛ.

"В новом чемпионате в первую очередь буду переживать за украинских тренеров. Сейчас наш чемпионат находится в затруднительном положении, так хочется поддержать в первую очередь отечественных специалистов, хотя ничего не имею против наставников из-за рубежа, которые являются нашими коллегами.

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На мой взгляд, в ситуации, когда в командах, которые ниже в турнирной таблице Динамо и Шахтера, нет квалифицированных футболистов-легионеров и нужно работать с молодежью, пригодились бы именно украинские тренеры. Они лучше знают специфику работы с украинскими юными талантами", – цитирует Павлова zbirna.com.

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