"Думаю, чемпионат нужно проводить только в Украине, это сто процентов. Были разговоры о том, чтобы уехать за границу, но я вообще не понимаю, кто это говорит.

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Я не понимаю, почему пять команд, играющих в Европе, должны уезжать тренироваться за границу, а остальные здесь.

Кто служит в Вооруженных Силах, терробороне, полиции? Молодые парни. Они рискуют жизнью, мы теряем столько молодых ребят на передовой везде. Это фронт. Футболисты тоже на своем фронте. Они должны выходить и играть на наших полях.

Суркис предложил играть в Киеве, потому что там много стадионов. Читал в интервью Козловского, что они готовы играть даже под бомбежкой. Вот это нормальная позиция руководителя. И я бы так поступил. Мы ведь на поле находимся вместе. Если бы я сидел в бункере и руководил – это никуда не годится. Я тоже буду с ними рядом, и тренеры должны так поступать.

Новый чемпионат обязательно нужно начинать. Это покажет, что мы готовы участвовать, как все. Футбол – это тоже профессия. Во всяком случае, люди, с которыми я встречаюсь, говорят: "Давайте скорее футбол". Все хотят футбола. Посмотрите, какой ажиотаж сейчас возле сборной Украины", – сказал Павлов в программе "Головна команда".

Напомним, до сих пор неизвестна судьба будущего чемпионата Украины. Есть вариант с проведением сезона на территории нашей страны, хотя рассматривается и возможный розыгрыш за границей.

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