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Павлов однозначно ответил, будет ли работать Шевченко в сборной Украины на Евро

17:46 94 Читати українською
Павлов однозначно ответил, будет ли работать Шевченко в сборной Украины на Евро
Николай Павлов / Фото из открытых источников

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился мыслями о продолжении сотрудничества Андрея Шевченко с главной командой страны.

"У каждой сборной есть свое мнение о переносе Евро. Если говорить об Украине, возможно, тоже есть свои плюсы в плане усиления линии атаки.

Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

Вернется Артем Беседин. Еще восстанавливается после травмы Роман Яремчук, набирает форму Андрей Ярмоленко. Это ребята из основного состава команды. Самое главное же сейчас, чтобы Андрей Шевченко продолжил работу со сборной, хотя в том, что он останется, я не сомневаюсь. Зная Андрея Николаевича, уверен, он не будет бросать дело на полпути", – подчеркнул Павлов в комментарии Команда№1.

Напомним, контракт Шевченко со сборной Украины был рассчитан до лета 2020 года, однако перенос Евро заставил УАФ договариваться о новом соглашении.

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Теги
Сборная Украины Николай Павлов Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020
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