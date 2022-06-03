"Думаю, с украинским футболом все будет хорошо. Состоится и уже происходит переоценка ценностей. Легионеров не будет, придется работать со своими молодыми ребятами, у них будет шанс.

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Теперь уже проявится профессионализм тренеров. Ведь если берут легионеров, хороших футболистов, то собери лучших и работай, их нужно только нацелить. А в ежедневной работе с молодыми футболистами нужно каждый день быть для них примером. На сто процентов будут проявлять себя тренеры, умеющие работать с детьми. У нас в Украине много способных ребят, которым сейчас дается шанс. По-этому я смотрю с оптимизмом.

Нужно как можно быстрее закончить эту войну, сомнений наша победа уже, наверняка, ни у кого не вызывает. Все быстро восстановится, и наш украинский футбол снова заявит о себе с полной силой", – сказал Павлов в программе "Головна команда".

Напомним, сейчас Николай Петрович является Президентом Всеукраинского объединения тренеров по футболу, а также почетным Президентом Левого берега.

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