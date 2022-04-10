"Я доверяю людям, управляющим нашей страной. И если они решили выпустить эти команды из страны (в такое время), значит, в этом нет сомнений. Знаю и то, как относится к спорту и футболу, в частности Президент Украины Владимир Зеленский. Уверен, что без его подписи такое решение никто не принял бы.

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Конечно, это хорошее дело — мы уже видели, какая атмосфера была на стадионе в Греции, когда играл Шахтер. Будут собраны средства, которые пойдут на помощь армии и народу. Люди станут еще чаще говорить об Украине и будут помогать нам в это непростое время.

Кроме того, здесь следует учитывать и спортивный фактор. Все мы надеемся, что в июне сыграют наши сборные, и сейчас футболисты проходят соответствующую подготовку. Попадание национальной команды Украины на чемпионат мира – это вопрос стратегического характера.

Там, в Катаре, к Украине точно будет приковано внимание всей планеты. Нас будут поддерживать, помогать. Уверен, что к тому времени война закончится, но нам нужно будет восстанавливать города, заботиться о людях", – поделился Павлов в интервью Команда№1.

Отметим, что Шахтер уже провел первый матч в рамках благотворительного турне, минимально уступив Олимпиакосу. Динамо свой поединок с Легией сыграет во вторник, 12 апреля, в 21:30.

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