Павлов: Нравится формат чемпионата, когда в первой шестерке два клуба борются за чемпионство, а другие наблюдают

Известный украинский тренер Николай Павлов прокомментировал введение в УПЛ матчей плей-офф за место в еврокубках.

"Я не буду скрывать, что являюсь сторонником старой формулы чемпионата. Когда в первой шестерке два клуба борются за чемпионство, а другие просто наблюдают.

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Сейчас придумали игры плей-офф за 5-6 и 7-8 места. Но зачем? Это какая же нервотрепка тренерам и футболистам! Сначала они пытаются попасть в шестерку, а затем еще игры плей-офф. Выйдут лишние матчи, а футболисты меньше отдохнут перед новым сезоном.

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Поэтому, хоть и с опозданием, но принято правильное решение вернуть в чемпионат Украины 16 команд. Это надо было сделать еще раньше", – цитирует Павлова "Команда №1".