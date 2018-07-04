Павлов не исключает внедрение лимита на иностранных тренеров

Всеукраинское объединение тренеров по футболу обеспокоено увеличением количества иностранных тренеров в УПЛ.

"Мы внимательно следим за кадровыми решениями украинских клубов. Сейчас Всеукраинское объединение тренеров по футболу предупреждает о необходимости защитить права отечественных специалистов. С началом кризиса в клубном украинском футболе сразу несколько факторов ухудшили положение отечественных тренеров.

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Во-первых, уменьшилось количество клубов в УПЛ – значит, уменьшилось количество рабочих мест. Во-вторых, вслед за ситуативным уменьшением количества иностранных игроков и тренеров пришел другой процесс – постепенный, но уверенный рост количества легионеров не только в цехе игроков, но и в цехе тренеров УПЛ.

Сейчас положение украинских футбольных тренеров остается сложным. Количество рабочих мест уменьшается, а в УПЛ растет процент иностранных главных тренеров. Сейчас их уже 5 при 12 клубах. При этом во многих клубах работают иностранцы – ассистенты главных тренеров, тренеры вратарей, тренеры по технической и тактической подготовке, руководители молодежных и юношеских команд, клубных академий.

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Обсудим различные варианты, в том числе и – как вариант – введение лимита на тренеров-легионеров или введение в регламентные нормы заявочного взноса за назначение тренера-легионера по примеру того, который существует за заявку футболиста-легионера. Средства, которые таким образом поступят от клубов, предложим направлять на улучшение обучения украинских тренеров.

На сегодня происходят процессы, которые могут навредить нашему футболу. Почему руководители берут иностранных тренеров? К сожалению, часто бывает так, что они сами ничего не знают о своих новых тренерах, а те ничего не знают об Украине и ее особенности. Вот и получается, что тренер проработал несколько месяцев – и поехал, вроде как его и не было. Значит, выгодно брать таких специалистов, в то время, как столько наших специалистов без работы?

Я сам проработал тренером много лет и все время уважал свою профессию. И сейчас удивляюсь иностранцам, которые приезжают к нам на 1-2 тысячи долларов зарплаты. Это же насколько надо не уважать себя и свою профессию, чтобы ехать в чужую страну, вдали от семьи, не имея условий для работы, свободы в ней!? Хорошо, если ты едешь возглавить команду-гранда, но если нет?! Поэтому и уходят такие тренеры, а мы не успеваем запомнить их имена", – цитирует Павлова официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.