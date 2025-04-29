"Считаю ли я Ротаня лучшим тренером на данный момент? Учитывая, что он работает только третий год, считаю, что у него уже есть свой опыт. Он работал в тренерском штабе молодежной сборной – это отнимало много времени и сил.

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Я связываю успехи Ротаня с тем, что у него очень сильная тренерская команда. Все тренеры, которые его окружают, – это люди с определенным опытом в футболе. Особенно хотел бы отметить Евгения Греся, который работает у них как аналитик и тренер. Я хорошо его знаю – когда-то он очень помог мне, когда я работал в Ворскле и Мариуполе. И Ротань, как руководитель штаба, правильно подобрал людей, что тоже говорит в его пользу. Для меня не является секретом, почему у них все получается – я знаю, как они работают", – сказал Павлов в интервью Украинскому футболу.

Команда Ротаня проводит удачный сезон и сейчас идет второй в турнирной таблице УПЛ, уступая лидеру лишь четыре очка, а ближайший преследователь отстает на шесть.

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