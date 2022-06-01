"Меня волнует один вопрос, который обсуждался до того, как команда собралась. На месяц собирать сборную или готовиться в клубах? У Петракова нет опыта готовить команду месяц, он никогда сборы месяц не проводил.

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У Луческу и Де Дзерби есть опыт подготовки команды через игры и в тренировочном процессе. Мне сейчас интересно и очень хочется посмотреть, какое будет прежде всего физическое состояние футболистов на поле. Многие говорят, что нужно лечь там, умереть. Но если нет сил, то куда ты уже побежишь?

Если Петраков подготовил команду и они победят, я сниму шляпу перед Петраковым и стану на колени. А если нет – тогда возникнут вопросы. Никогда так не переживал за 7-8 лет, которые не работаю, как сейчас. Очень хочу, чтобы нашим ребятам повезло. Без везения в футболе ничего не будет", – сказал Павлов в программе "Головна команда".

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится уже сегодня, 1 июня. Начало встречи в 21:45.

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